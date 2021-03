Napoli vicina alla zona rossa, medici: “Ora non vi lamentate” (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La notizia di una possibile zona rossa a partire dal prossimo lunedì ha scatenato l’ira dei medici del 118 che si sono scagliati contro i cittadini che in questi mesi non hanno avuto nessun riguardo per la comunità fregandosene altamente delle normative anti covid. Queste le parole della pagina facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”: “Stavolta non contate solo ed esclusivamente su di noi. 365 giorni orsono avevate a disposizione molti medici del 118 in più ,ergo più ambulanze con medico a bordo, adesso lo scenario è diverso ; molti medici del servizio emergenza territoriale, vedendosi tagliare lo stipendio, sono passati ad altro servizio, ed in queste ore TUTTI i medici del 118 della Napoli 1 stanno prendendo l’amara ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La notizia di una possibilea partire dal prossimo lunedì ha scatenato l’ira deidel 118 che si sono scagliati contro i cittadini che in questi mesi non hanno avuto nessun riguardo per la comunità fregandosene altamente delle normative anti covid. Queste le parole della pagina facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”: “Stavolta non contate solo ed esclusivamente su di noi. 365 giorni orsono avevate a disposizione moltidel 118 in più ,ergo più ambulanze con medico a bordo, adesso lo scenario è diverso ; moltidel servizio emergenza territoriale, vedendosi tagliare lo stipendio, sono passati ad altro servizio, ed in queste ore TUTTI idel 118 della1 stanno prendendo l’amara ...

