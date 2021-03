Napoli verso la ‘zona rossa’: lungomare deserto e controlli serrati (FOTO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutolungomare deserto, a Napoli, nel giorno in cui la Campania apprende la notizia che da lunedì tornerà in Zona Rossa. Non sono mancati, invece, i controlli delle Forze dell’Ordine. controlli che, con ogni probabilità, saranno intensificati nel weekend, per scongiurare gli ultimi assembramenti prima che scattino – lunedì mattina – le nuove restrizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, a, nel giorno in cui la Campania apprende la notizia che da lunedì tornerà in Zona Rossa. Non sono mancati, invece, idelle Forze dell’Ordine.che, con ogni probabilità, saranno intensificati nel weekend, per scongiurare gli ultimi assembramenti prima che scattino – lunedì mattina – le nuove restrizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

