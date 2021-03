Napoli senza pace: Gattuso ha allontanato Mario Rui dall’allenamento (Di venerdì 5 marzo 2021) Neanche il tempo di metabolizzare la delusione del pareggio con il Sassuolo e le conseguenze interne andate in scena nel finale della partita, che ieri è scoppiato un nuovo caso: Gattuso, infatti, avrebbe allontanato dall’allenamento Mario Rui. Secondo provvedimento punitivo nei confronti del mancino portoghese in pochi mesi, considerando che in occasione della trasferta di Bologna dell’8 novembre fu spedito in tribuna insieme con Ghoulam. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli avrebbe allontanato il difensore, reo di non avere un atteggiamento ritenuto consono e professionale. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Neanche il tempo di metabolizzare la delusione del pareggio con il Sassuolo e le conseguenze interne andate in scena nel finale della partita, che ieri è scoppiato un nuovo caso:, infatti, avrebbeRui. Secondo provvedimento punitivo nei confronti del mancino portoghese in pochi mesi, considerando che in occasione della trasferta di Bologna dell’8 novembre fu spedito in tribuna insieme con Ghoulam. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico delavrebbeil difensore, reo di non avere un atteggiamento ritenuto consono e professionale. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

