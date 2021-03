Napoli | Pecci | “Parecchi giocatori sono sopravvalutati”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Quest’anno mi tocca tifare Torino, perché tra le squadre in cui ho giocato è quella che ha maggiore bisogno - queste le parole di Eraldo, opinionista Rai ed ex calciatore, fra le tante, del Torino, ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Insigne? Non è una bella cosa arrabbiarsi con i compagni di squadra quando si sbaglia. Quando ha sbagliato lui nessuno lo ha criticato. La squadra non va mai toccata. Il vero leader non punta il dito contro i singoli, ma si prende le colpe dei compagni in difficoltà. Cistati acquisti non funzionali al gioco come quello di Bakayoko, che non verticalizza e rallenta la manovra, quindi non si può criticare i singoli. Il vero problema è che da quanto è andato via Sarri, la ...