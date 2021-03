Napoli, Osimhen: risultati della risonanza incoraggianti, può tornare a disposizione per il Bologna (Di venerdì 5 marzo 2021) Filtra ottimismo sull’imminente rientro in gruppo di Victor Osimhen L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 marzo 2021) Filtra ottimismo sull’imminente rientro in gruppo di VictorL’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Victor. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

