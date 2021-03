Napoli, Linea 6 metropolitana: si riasfalta la Riviera di Chiaia (Di venerdì 5 marzo 2021) Linea 6 metropolitana di Napoli: riqualificazione anche alla stazione di Viale Augusto a Fuorigrotta. Sopralluogo degli assessori Clemente e Gaudini in Piazza della Repubblica e alla stazione Arco Mirelli. In arrivo un nuovo cantiere nella città di Napoli, dove sono previsti lavori alla Riviera di Chiaia: si riasfalterà la corsia preferenziale. Come riporta “Fanpage”, il Leggi su 2anews (Di venerdì 5 marzo 2021)di: riqualificazione anche alla stazione di Viale Augusto a Fuorigrotta. Sopralluogo degli assessori Clemente e Gaudini in Piazza della Repubblica e alla stazione Arco Mirelli. In arrivo un nuovo cantiere nella città di, dove sono previsti lavori alladi: si riasfalterà la corsia preferenziale. Come riporta “Fanpage”, il

sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli, via Formia: dalle ore 8.41 traffico ferroviario sospeso in pr… - Roberto__Erre : @romanismo85 @MatteoPedrosi @TorinoFC_1906 Premesso che è probabile che finisca così, il dibbio c'è e resta. Grassa… - LuceverdeRadio : ? [AGG] ?? #treni - Linea Napoli - Salerno via Nocera Inferiore: traffico ferroviario REGOLARE #Luceverde #Campania… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Napoli - Salerno via Nocera Inferiore: traffico ferroviario rallentato per un guasto alla linea… - mobilita_org : FOGGIA | Nel primo semestre del 2023 ci sarà la posa della prima pietra per la seconda stazione ferroviaria per la… -