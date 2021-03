Napoli, gruppo di 6 persone sanzionato: erano senza mascherina e fuori comune (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante un controllo straordinario degli agenti del commissariato di Scampia e della Polizia Locale presso il Rione Monterosa sono state sanzionate 6 persone per inottemperanza alle misure anti covid. Il gruppo di giovani non solo si trovavano al di fuori del proprio comune di residenza senza giustificato motivo ma non indossavano neanche la mascherina chirurgica. Nel corso dell’attività sono state identificate 89 persone, di cui 6 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina e perché fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo; sono stati controllati 60 veicoli, di cui 13 motocicli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante un controllo straordinario degli agenti del commissariato di Scampia e della Polizia Locale presso il Rione Monterosa sono state sanzionate 6per inottemperanza alle misure anti covid. Ildi giovani non solo si trovavano al didel propriodi residenzagiustificato motivo ma non indossavano neanche lachirurgica. Nel corso dell’attività sono state identificate 89, di cui 6 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive dellae perchédal propriodi residenzagiustificato motivo; sono stati controllati 60 veicoli, di cui 13 motocicli ...

