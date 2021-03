Napoli, Alfredo Romeo rinviato a giudizio per associazione a delinquere. A processo anche Bocchino e Caldoro per traffico d’influenze (Di venerdì 5 marzo 2021) Il gup di Napoli ha deciso per il rinvio a giudizio dell’imprenditore Alfredo Romeo nell’ambito di un’inchiesta dei sostituti procuratori Carrano, Woodcock e Raffaele che gli contestano i reati di associazione per delinquere, frode in pubbliche forniture, traffico di influenze. Romeo è stato invece assolto, con l’architetto Ivan Russo della Romeo Gestioni, dall’unico reato di corruzione contestato, oltre a quello di evasione fiscale insieme all’amministratore delegato della Romeo Gestioni, Enrico Trombetta. Rinvio a giudizio anche per l’ex parlamentare Italo Bocchino, l’ex governatore Stefano Caldoro e l’attuale dg dell’AslNa1 Centro Ciro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il gup diha deciso per il rinvio adell’imprenditorenell’ambito di un’inchiesta dei sostituti procuratori Carrano, Woodcock e Raffaele che gli contestano i reati diper, frode in pubbliche forniture,di influenze.è stato invece assolto, con l’architetto Ivan Russo dellaGestioni, dall’unico reato di corruzione contestato, oltre a quello di evasione fiscale insieme all’amministratore delegato dellaGestioni, Enrico Trombetta. Rinvio aper l’ex parlamentare Italo, l’ex governatore Stefanoe l’attuale dg dell’AslNa1 Centro Ciro ...

