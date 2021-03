Napoli, Adl vuole prolungare il silenzio stampa fino al termine della stagione (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Gli azzurri di Aurelio De Laurentiis proseguono il silenzio stampa maturato a seguito della sconfitta contro l’Atalanta, ad eccezion fatta solo per il post match contro il Granada di Europa League. La volontà del patron azzurro, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss sarebbe quella di far perdurare tale situazione fino al termine della stagione. Adl quindi vuole cercare di tenere i suoi giocatori, ma anche il tecnico Rino Gattuso, lontano dai media e da ulteriori pressioni. Queste infatti sono già molte, forse troppe, inficiando sull’andamento delle gare. Nell’ultima gara di campionato, quella pareggiata 3-3 contro il Sassuolo ha infatti aizzato nuove polemiche dove si sarebbe aperta una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli azzurri di Aurelio De Laurentiis proseguono ilmaturato a seguitosconfitta contro l’Atalanta, ad eccezion fatta solo per il post match contro il Granada di Europa League. La volontà del patron azzurro, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss sarebbe quella di far perdurare tale situazioneal. Adl quindicercare di tenere i suoi giocatori, ma anche il tecnico Rino Gattuso, lontano dai media e da ulteriori pressioni. Queste infatti sono già molte, forse troppe, inficiando sull’andamento delle gare. Nell’ultima gara di campionato, quella pareggiata 3-3 contro il Sassuolo ha infatti aizzato nuove polemiche dove si sarebbe aperta una ...

