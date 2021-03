Napoli | ADL infuriato per la direzione del match contro il Sassuolo | proteste per telefono con Gravina

capuanogio : ?? #Napoli dei veleni e #ADL è pronto a fare una rivoluzione. Il presidente studia la nuova crisi della squadra e i… - MarcelloChirico : #JuveNapoli #JuventusNapoli In Italia esistono una Lega @SerieA e una @FIGC o decide tutto #Adl ? E alla… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Telefonate di ADL a Gravina dopo Sassuolo-Napoli, non è piaciuto l'arbitraggio - apetrazzuolo : IL MATTINO - Telefonate di ADL a Gravina dopo Sassuolo-Napoli, non è piaciuto l'arbitraggio - napolimagazine : IL MATTINO - Telefonate di ADL a Gravina dopo Sassuolo-Napoli, non è piaciuto l'arbitraggio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ADL

Il presidente delin quei momenti ha minacciato fuoco e fiamme, chiamando ripetutamente il ... I segnali non piacciono affatto ad. Comments commentsIl quotidiano spiega le motivazioni: 'Ci sono duecentocinquanta milioni di motivi che preoccupano Aurelio De Laurentiis, in una stagione che rischia di trasformarsi per ilin un fallimento ...Il Mattino dà conto della rabbia del Napoli contro gli arbitri. Un De Laurentiis infuriato pare si sia sfogato per l'arbitraggio di Marini e del Var Mazzoleni per ...L'ambiente è sfiduciato, Gattuso - sempre secondo il giornale milanese - non è stato in grado di trasmettere alla squadra la tranquillità necessaria per scendere in campo senza condizionamenti. In cas ...