Musumeci “la Regione siciliana investe sulla cultura”

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Con la‘si mangia’, ladà da vivere a tanta gente”. Lo ha dichiarato, in visita istituzionale nella provincia di Enna, il presidente della, Nello. “Siamo passati dalle parole ai fatti – ha aggiunto -, perchéil mio governo stando”. vbo/com su Il Corriere della Città.

... uno spazio che racconta la crescita urbanistica e culturale di Piazza Armerina - ha sottolineato il presidente delladurante la visita - . Se immaginiamo di unire i mosaici di Villa ...... uno spazio che racconta la crescita urbanistica e culturale di Piazza Armerina " ha detto il presidente delladurante la visita - Se immaginiamo di unire i mosaici di Villa del ...Incontro questo pomeriggio a Palazzo Orléans fra il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e gli attori territoriali e imprenditori partner di ...'La Sicilia - si legge in una nota della Regione - deve acquistare centralità nel Mediterraneo e, per essere centrali, non basta la posizione geografica, ma bisogna dotarsi di infrastrutture materiali ...