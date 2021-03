MOUNT DI QUALITÀ NEL MONDO BLUES

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il Liverpool rischia clamorosamente la non qualificazione per la prossima Champions League. Ad affondare i reds nello scontro diretto di ieri sera, è stato il Chelsea che si è imposto 1-0 ad Anfield con un gol del giovane Mason, che ha realizzato con un destro a giro da fuori area. Una rete pesantissima in ottica Champions per gli uomini di Tuchel. Il classe 1999, è alla seconda stagione ai, diventando un elemento cardine della compagine londinese, strappando applausi per le sue giocate die di talento.è un prodotto del settore giovanile del Chelsea, dove ha fatto tutta la trafila fino al 2017, quando firma il primo contratto tra i professionisti con il club londinese. Nel 2016, vinse la Uefa Youth League con i, giocando da protagonista quella competizione. Nell’estate ...