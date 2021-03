MotoGP, il GP d’Ungheria torna nel calendario del Mondiale: si gareggerà a Debrecen nel 2023 (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivano novità per quanto riguarda il futuro del MotoMondiale. I problemi legati alla pandemia non sono da ostacolo per progetti a lunga scadenza ed ecco che l’Ungheria è pronta per tornare a ospitare il Circus delle due-ruote, dopo che l’ultima volta era stata nel 1992 sul circuito dell’Hungaroring a Budapest (sede abituale della F1). Ebbene, attraverso un tweet sul suo account ufficiale, la Dorna ha ufficializzato l’avvio di questo nuovo “sodalizio” che vedrà il territorio magiaro coinvolto. Come viene riferito, il CEO della citata Dorna Carmelo Ezpeleta ha avuto modo di incontrare nella capitale ungherese József Pacza, CEO di Kelet Magzarorszàg Versenypálya Kft, per firmare un accordo allo scopo di ospitare un GP sul nuovo tracciato nei pressi di Debrecen. Pertanto, un contesto diverso da quello della menzionata ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivano novità per quanto riguarda il futuro del Moto. I problemi legati alla pandemia non sono da ostacolo per progetti a lunga scadenza ed ecco che l’Ungheria è pronta perre a ospitare il Circus delle due-ruote, dopo che l’ultima volta era stata nel 1992 sul circuito dell’Hungaroring a Budapest (sede abituale della F1). Ebbene, attraverso un tweet sul suo account ufficiale, la Dorna ha ufficializzato l’avvio di questo nuovo “sodalizio” che vedrà il territorio magiaro coinvolto. Come viene riferito, il CEO della citata Dorna Carmelo Ezpeleta ha avuto modo di incontrare nella capitale ungherese József Pacza, CEO di Kelet Magzarorszàg Versenypálya Kft, per firmare un accordo allo scopo di ospitare un GP sul nuovo tracciato nei pressi di. Pertanto, un contesto diverso da quello della menzionata ...

F1inGenerale_ : MotoGP | Il Gran Premio d’Ungheria tornerà in calendario nel 2023 - DanieleFassina : RT @P300it: Motomondiale | Il GP d’Ungheria tornerà in calendario dal 2023 ? di Alyoska Costantino ?? - P300it : Motomondiale | Il GP d’Ungheria tornerà in calendario dal 2023 ? di Alyoska Costantino ?? -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP d’Ungheria Varianti Covid, viaggi in Europa limitati nelle zone «rosso scuro» Corriere della Sera