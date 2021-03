Morto Carlo Tognoli, il sindaco socialista della “Milano da bere” (Di venerdì 5 marzo 2021) Lutto nella politica italiana: , chi era l’ex ministro. Si è spento a 82 anni l’ex sindaco socialista di Milano, Carlo Tognoli: divenne primo cittadino del capoluogo meneghino a 38 anni da compiere e ancora oggi detiene il primato di sindaco più giovane della città. A L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Lutto nella politica italiana: , chi era l’ex ministro. Si è spento a 82 anni l’exdi: divenne primo cittadino del capoluogo meneghino a 38 anni da compiere e ancora oggi detiene il primato dipiù giovanecittà. A L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Morto Carlo Tognoli, ex sindaco socialista di Milano - Corriere : Morto Carlo Tognoli, ex sindaco socialista di Milano - repubblica : Covid, è morto il capitano della Marina Alfredo De Carlo: aveva 49 anni. Il ministro Guerini: 'Vicini alla famiglia… - occhio_notizie : Milano, è morto l'ex sindaco socialista Carlo Tognoli: aveva 82 anni - LEBBY4EVER : RT @TgLa7: Morto ex sindaco di Milano e ministro Carlo Tognoli -