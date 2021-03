Montalbano e il metodo Catalanotti: il nuovo film del commissario (Di venerdì 5 marzo 2021) Un nuovo caso di omicidio e un nuovo amore che scombussola la vita di Salvo Montalbano , commissario di polizia della cittadina siciliana di Vigata: sono le principali coordinate del film per la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Uncaso di omicidio e unamore che scombussola la vita di Salvodi polizia della cittadina siciliana di Vigata: sono le principali coordinate delper la ...

MontalbanoRai : Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su… - Tiziana_______ : RT @carlopalomar: Il Commissario Montalbano sta tornando! Solo 4 giorni al nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti', in onda lunedì 8 Marzo… - WorldsLine1 : RT @carlopalomar: Il Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su Ra… - WorldsLine1 : RT @MontalbanoRai: Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su Rai1… - mgraziarin : RT @Raicomspa: Manca poco per il nuovo episodio de #IlCommissarioMontalbano: 'Il metodo Catalanotti', in prima visione lunedì #8marzo alle… -