Monitoraggio Iss | Lombardia | Emilia | Marche | Trento e Bolzano superano la soglia di allerta per le scuole

(Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo ildell’Istituto superiore di sanità, questa settimana cinque Regioni hanno già superato ladi 250 casi positivi al Coronavirus ogni 100 mila abitanti nell’arco di sette giorni, che impone il massimo grado di restrizioni per mitigare l’epidemia e dà ai governatori la facoltà di chiudere tutte ledi ogni ordine e grado. Si tratta di: Provincia autonoma di(385,02 casi ogni 100 mila abitanti), Provincia autonoma di(376,99 casi ogni 100 mila abitanti)-Romagna (342,08 casi ogni 100 mila abitanti)(265,16 casi ogni 100 mila abitanti)(254,44 casi ogni 100 mila abitanti) Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa ha spiegato che l’incidenza sta aumentando a ...

istsupsan : ??MONITORAGGIO SETTIMANALE #COVID19 ??#Rt medio a 1,06 ??aumenta incidenza a livello nazionale (194,87 per 100.000… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: 'Rt nazionale sale a 1,06 da 0,99' - istsupsan : ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Br… - internazlucana : RT @cronachelucane: Covid-19, analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia - BRUSAFERRO (ISS) : RIPORTARE RT SOTTO 1 P… - MassimoChiaram7 : RT @istsupsan: ??MONITORAGGIO SETTIMANALE #COVID19 ??#Rt medio a 1,06 ??aumenta incidenza a livello nazionale (194,87 per 100.000 abitanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss

Sky Tg24

E', secondo quanto si apprende il dato all'esame della cabina di Regia che sta analizzando i dati delsettimanale- Ministero della Salute che sara' presentato nel pomeriggio. La ...Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nella bozza dell'ultimo- ministero della Salute (dati al 3 marzo 2021 relativi alla settimana 22 - 28febbraio). ...Per Giani i dati globali sul covid, a partire dall'indice di contagio Rt, non dovrebbero portare a un peggioramento di colore. La Toscana dovrebbe dunque restare arancione ma il condizionale è d'obbli ...La Regione Lombardia resta in fascia arancione, che è però un "arancione scuro" per effetto dell'ordinanza del presidente Attilio Fontana. Lo rivelano fonti di Palazzo Lombardia a Fanpage.it. Il monit ...