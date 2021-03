Modello Seychelles: parchi naturali e trekking per un turismo ecosostenibile e sicuro (Di venerdì 5 marzo 2021) Paradiso (terrestre) ecosostenibile (quasi) covid free, le Seychelles, arcipelago di 115 isole nell’Oceano Indiano, sono uno dei 25 “biodiversity hotspots” (punti caldi nel vero senso della parola per clima e biodiversità) nel mondo e fra i pochi che prevede l’immunità di gregge entro la fine di marzo. Le autorità locali, infatti, hanno dichiarato che sono state già vaccinate 40 mila persone. Un numero che sembrerebbe piccolo, ma che rappresenta ben il 40 per cento dei quasi 100 mila abitanti. Porte aperte dunque ai turisti, a patto che siano però anche loro già vaccinati o abbiano un test negativo eseguito 72 ore prima, senza più l’obbligo di quarantena all’arrivo. Il 43 per cento dell’arcipelago è Riserva naturale o Parco nazionale, grazie a flora e fauna uniche (circa 1000 specie endemiche), una grande varietà di ambienti naturali ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Paradiso (terrestre)(quasi) covid free, le, arcipelago di 115 isole nell’Oceano Indiano, sono uno dei 25 “biodiversity hotspots” (punti caldi nel vero senso della parola per clima e biodiversità) nel mondo e fra i pochi che prevede l’immunità di gregge entro la fine di marzo. Le autorità locali, infatti, hanno dichiarato che sono state già vaccinate 40 mila persone. Un numero che sembrerebbe piccolo, ma che rappresenta ben il 40 per cento dei quasi 100 mila abitanti. Porte aperte dunque ai turisti, a patto che siano però anche loro già vaccinati o abbiano un test negativo eseguito 72 ore prima, senza più l’obbligo di quarantena all’arrivo. Il 43 per cento dell’arcipelago è Riserva naturale o Parco nazionale, grazie a flora e fauna uniche (circa 1000 specie endemiche), una grande varietà di ambienti...

davydunz : RT @HuffPostItalia: Modello Seychelles: parchi naturali e trekking per un turismo ecosostenibile e sicuro - TravelMark2 : Modello Seychelles: parchi naturali e trekking per un turismo ecosostenibile e sicuro - HuffPostItalia : Modello Seychelles: parchi naturali e trekking per un turismo ecosostenibile e sicuro -

Ultime Notizie dalla rete : Modello Seychelles Patente internazionale: cos'è e come si ottiene Modello Convenzione Vienna 1968 della durata di 3 anni : Brasile; Costarica; Cuba; Indonesia; Iran; Israele; Messico; Repubblica centrafricana; Seychelles; Sud Africa; Taiwan; Uruguay; Zaire.

Le demo e l'arte del provare per credere ...sono riusciti a estinguere il mutuo in anticipo e a pagarsi ogni anno le vacanze alle Seychelles. ...stampo videoludico sia cominciata nel momento in cui PlayStation 2 ha abdicato in favore del modello ...

Modello Seychelles: parchi naturali e trekking per un turismo ecosostenibile e sicuro L'HuffPost Convenzione Vienna 1968 della durata di 3 anni : Brasile; Costarica; Cuba; Indonesia; Iran; Israele; Messico; Repubblica centrafricana;; Sud Africa; Taiwan; Uruguay; Zaire....sono riusciti a estinguere il mutuo in anticipo e a pagarsi ogni anno le vacanze alle. ...stampo videoludico sia cominciata nel momento in cui PlayStation 2 ha abdicato in favore del...