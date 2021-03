MISTER TESSER | “TRASFERTA DIFFICILE | MA DA AFFRONTARE SENZA PAURA”

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ventisettesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde fa visita al Monza all’U-Power Stadium. Diretta Rai Sport e DAZN.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Affrontiamo un Monza che – lo sappiamo tutti – ha valori importantissimi. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e arrivare bene all’appuntamento di domani: mentalmente e fisicamente. Giocandopaure e timori reverenziali. Veniamo da un momento non brillantissimo, vero, ma dobbiamo saper reagire. Martedì con il Chievo è stata ingiusta quella sconfitta così. Ma se non è bastata quella prestazione bisogna fare meglio. Ultimamente abbiamo avuto un paio di situazioni importanti da gol per partita – prima degli avversari, come a Verona -, ma non le abbiamo sfruttate. A Monza dovremo capitalizzare ...