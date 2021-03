Minaccia l’amante con un coltello di 56 centimetri | arrestato a Bologna

Leggi su dire

(Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – Aveva detto alla donna con cui aveva una relazione extraconiugale di voler interrompere il rapporto, innescando una violenta lite al termine della quale ha minacciato la ex amante con un coltello di 56 centimetri preso nel negozio in cui lavora. Il suo atteggiamento ha ovviamente spaventato i passanti, uno dei quali, un 80enne, ha cercato di calmarlo rimediando una lieve contusione al polso, e come se non bastasse il giovane, il 28enne M.K., nato in Bangladesh nel 1993, ha anche aggredito i poliziotti intervenuti sul posto, gridando più volte ‘Allah akbar’.