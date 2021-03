Milano: Sala al giardino dei Giusti, 'mai come oggi sono la nostra guida' (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Malgrado la restrizioni, per me è sempre un'emozione essere qua: il giardino dei Giusti è l'emblema di una Milano giusta e antifascista, che ripudia l'odio e difende la democrazia, è un luogo della memoria. La giornata dei Giusti è una ricorrenza sentita e radicata ormai nelle nostra città, mai come quest'anno ha un valore educativo e fortemente simbolico. In un momento così drammatico abbiamo bisogno di punti di riferimento e li possiamo trovare nei Giusti, uomini e donne esemplari". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervendo alla cerimonia per lo scoprimento delle nuove targhe in memoria dei "Giusti", donne e uomini che hanno scelto di opporsi ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021), 5 mar. (Adnkronos) - "Malgrado la restrizioni, per me è sempre un'emozione essere qua: ildeiè l'emblema di unagiusta e antifascista, che ripudia l'odio e difende la democrazia, è un luogo della memoria. La giornata deiè una ricorrenza sentita e radicata ormai nellecittà, maiquest'anno ha un valore educativo e fortemente simbolico. In un momento così drammatico abbiamo bisogno di punti di riferimento e li possiamo trovare nei, uomini e donne esemplari". Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, intervendo alla cerimonia per lo scoprimento delle nuove targhe in memoria dei "", donne e uomini che hanno scelto di opporsi ai ...

CottarelliCPI : Ha ragione il sindaco Sala. Troppa gente in giro oggi a Milano. Sembra che non ci siamo accorti che la variante ing… - borghi_claudio : Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica.… - AMorelliMilano : Sala festeggia un anno dall'aperitivo facendo SPARIRE tutti i vigili da #Milano #Navigli #Milanononsiferma - TV7Benevento : Milano: Sala al giardino dei Giusti, 'mai come oggi sono la nostra guida'... - MilanoSpia : Sala agli studenti: «Scuole chiuse, fate sentire la vostra opinione» -