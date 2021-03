Milano, assembramenti fuori al San Siro per il derby: arrivano le prime sanzioni (Di venerdì 5 marzo 2021) . La polizia di Milano ha identificato e sanzionato i primi tifosi del Milan e dell’Inter che il 21 febbraio, in occasione del derby, non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia. Nel mirino degli investigatori ci sono le migliaia di ultras che quel giorno, tra le 11 e le 14, si sono assembrate nei pressi dello stadio Meazza per l’arrivo delle due squadre. Al momento le persone identificate sono circa una ventina. La Digos ha anche eseguito delle perquisizioni su 5 tifosi interisti per le lesioni causate ad un giovane tifoso milanista. L’azione violenta, non denunciata né segnalata alle forze di polizia, è stata registrata da un residente della zona e successivamente diffusa sui social. Giulia Di Maio L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) . La polizia diha identificato e sanzionato i primi tifosi del Milan e dell’Inter che il 21 febbraio, in occasione del, non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia. Nel mirino degli investigatori ci sono le migliaia di ultras che quel giorno, tra le 11 e le 14, si sono assembrate nei pressi dello stadio Meazza per l’arrivo delle due squadre. Al momento le persone identificate sono circa una ventina. La Digos ha anche eseguito delle perquisizioni su 5 tifosi interisti per le lesioni causate ad un giovane tifoso milanista. L’azione violenta, non denunciata né segnalata alle forze di polizia, è stata registrata da un residente della zona e successivamente diffusa sui social. Giulia Di Maio L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

capuanogio : La Polizia di Milano, grazie alla visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato i primi tifosi di… - borghi_claudio : Per cambiare un po' discorso da #Milano. Parliamo di Napoli. Vi ricordate le folle oceaniche per la morte di Marado… - MediasetTgcom24 : Milano, assembramenti fuori da San Siro per il derby: scattano le prime sanzioni contro i tifosi #milano… - sportli26181512 : Assembramenti prima del derby, sanzionati tifosi di Milan e Inter: La Polizia di Stato di Milano ha sanzionato alcu… - ciolonap : RT @MediasetTgcom24: Milano, assembramenti fuori da San Siro per il derby: scattano le prime sanzioni contro i tifosi #milano https://t.co… -