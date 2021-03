Milan | Saelemaekers | «Pioli importante | vogliamo la mentalità di Roma»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Alexha parlato del suo periodo di crescita ale del rapporto con Stefano: ecco le dichiarazioni dell’esterno Alex, esterno del, ha parlato ai microfoni diTV. MENTALITA’ VINCENTE – «Dobbiamo provare ad avere sempre lache abbiamo avuto contro la, e dobbiamo mettere in campo quello che ci dice il mister nello spogliatoio. Se ci riusciamo penso che possiamo vincere questa partita».– «Per me è, anche quando perdiamo, che l’allenatore parli della prossima partita e trasmetta fiducia alla squadra. Lui lo fa veramente bene». Leggi su Calcionews24.com

Ora Alexisha voglia di rialzarsi insieme a tutto il, dopo aver giocato il quarto d'ora finale nell'1 - 1 contro l'Udinese, per consolidare il piazzamento Champions e mettere il ...... laterale basso, Vazquez è un interprete a tutto tondo per la corsia destra e non a caso è entrato nei radar del: ora Pioli punta sui lampi di Castillejo e sull'esuberanza di un...Alex Saelemaekers ha parlato del suo periodo di crescita al Milan e del rapporto con Stefano Pioli: ecco le dichiarazioni dell'esterno ...I dirigenti del Milan starebbero lavorando per potenziare l'attacco: potrebbe interessare il congolese classe '99 Silas Wamangituka.