Migranti, perché accogliere l’invito della Ong triestina ‘Linea d’Ombra’ contro l’emarginazione (Di venerdì 5 marzo 2021) di Claudia De Martino A Trieste dal 2019 esiste una Ong che si chiama “Linea d’ombra”, fondata da una coppia – Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi – che si è intestata un problema che nessuno vuole guardare negli occhi: la continua creazione di nuovi lager ai confini dell’Europa. Vicini al nostro Paese e recentemente (a cavallo tra gennaio e febbraio 2021) una missione parlamentare compiuta da eurodeputati del Pd in Croazia, Bosnia e Slovenia ne ha confermato ufficialmente l’esistenza, a dispetto delle fake news di cui sono puntualmente accusate le Ong impegnate nell’aiuto dei Migranti. È dal 2015 che i due coniugi triestini hanno deciso di scendere in strada a Piazza della Libertà a Trieste e non voltare le spalle alle necessità di Migranti che, al termine di un lungo e doloroso viaggio in cui le polizie balcaniche fanno di tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) di Claudia De Martino A Trieste dal 2019 esiste una Ong che si chiama “Linea d’ombra”, fondata da una coppia – Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi – che si è intestata un problema che nessuno vuole guardare negli occhi: la continua creazione di nuovi lager ai confini dell’Europa. Vicini al nostro Paese e recentemente (a cavallo tra gennaio e febbraio 2021) una missione parlamentare compiuta da eurodeputati del Pd in Croazia, Bosnia e Slovenia ne ha confermato ufficialmente l’esistenza, a dispetto delle fake news di cui sono puntualmente accusate le Ong impegnate nell’aiuto dei. È dal 2015 che i due coniugi triestini hanno deciso di scendere in strada a PiazzaLibertà a Trieste e non voltare le spalle alle necessità diche, al termine di un lungo e doloroso viaggio in cui le polizie balcaniche fanno di tutto ...

wireditalia : Che ci fa una che non legge un libro da tre anni alla Cultura? E quel genio (Carlo Sibilia) che disse che lo sbarco… - pietroraffa : La Germania ha messo ai primi posti la vaccinazione dei migranti irregolari. Perché? 1) È un fatto di umanità 2)… - carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - zazoomblog : Migranti perché accogliere l’invito della Ong triestina ‘Linea d’Ombra’ contro l’emarginazione - #Migranti #perché… - Azzurra54227165 : RT @ImolaOggi: Migranti, Lamorgese frigna: “Gli sbarchi aumentano per colpa della pandemia perché nei Paesi del Nordafrica c'è la crisi eco… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti perché Caso Gregoretti, nuova udienza per Salvini a Catania ...verificata alcuna illecita privazione della libertà personale nei giorni in cui i migranti rimasero ... la chiamata in causa del premier non ci sarà: "Perché - ribadisce nelle piazze girate in questi ...

Salvini oggi a Catania: nuova udienza per "caso Gregoretti" ...verificata alcuna illecita privazione della libertà personale nei giorni in cui i migranti rimasero ... la chiamata in causa del premier non ci sarà: 'Perché - ribadisce nelle piazze girate in questi ...

Mario Giro: «I nostri figli vogliono andare all’estero? Pure i giovani africani» Corriere della Sera ...verificata alcuna illecita privazione della libertà personale nei giorni in cui irimasero ... la chiamata in causa del premier non ci sarà: "- ribadisce nelle piazze girate in questi ......verificata alcuna illecita privazione della libertà personale nei giorni in cui irimasero ... la chiamata in causa del premier non ci sarà: '- ribadisce nelle piazze girate in questi ...