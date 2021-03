Migliori parrucchieri d’Italia | nella guida ci sono tre bergamaschi

(Di venerdì 5 marzo 2021) In questo periodo complicato e pieno di incertezze, c’è molta attenzione all’attività deiche, tutto sommato, hanno avuto il “privilegio” di rimanere aperti negli ultimi DPCM. Indice di “necessità” di questo servizio. Lo conferma anche il fatto che nel primo lockdown del 2020 la parola “” ha avuto un boom di ricerche su Google (+3450%) – fonte: società di search marketing AvantGrade.com Alcunidella nostra provinciastati selezionati come Top Hairstylists2021 dalla “ai”. Tra i 36saloni italiani ce netre della provincia di Bergamo: I Big Galessi, in via Ernesto Rossi, 5 a Bergamo; Francesco Stile in ...

... per offrire ai propri clienti le migliori garanzie di sicurezza". Rosetta Buldorini, presidente Estetica Confartigianato Imprese " I divieti di spostamento tra comuni per raggiungere parrucchieri ed ... In questo periodo complicato e pieno di incertezze, c'è molta attenzione all'attività dei parrucchieri che, tutto sommato, hanno avuto la possibilità di ... L'ALLARME lanciato da Confartigianato Imprese: «Arriva in un momento forse tra i più critici dall'inizio della pandemia, in cui i cali di fatturato sono sempre più importanti e i ristori tardano ad ar ...