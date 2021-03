Michelle Hunziker, lo scatto da piccola e l’aneddoto che non sapevi – FOTO (Di venerdì 5 marzo 2021) La bellissima e scoppiettante Michelle Hunziker ha postato uno scatto da piccola con la rivelazione di un aneddoto inedito Non esiste persona sulla quale Michelle Hunziker non abbia ascendente. Amata da tutti, uomini e donne, grandi e piccini, è una dei personaggi più stimati dello spettacolo, e per molti la numero uno in assoluto. Diventata L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021) La bellissima e scoppiettanteha postato unodacon la rivelazione di un aneddoto inedito Non esiste persona sulla qualenon abbia ascendente. Amata da tutti, uomini e donne, grandi e piccini, è una dei personaggi più stimati dello spettacolo, e per molti la numero uno in assoluto. Diventata L'articolo proviene da YesLife.it.

_LoZio : Buondì con #SanremoStory. Il 68° si è svolto dal 6 a 10 febbraio 2018, il 1° con la direzione artistica di Claudio… - c_carlyalberti : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 - princiau1 : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 - shesleepsalone_ : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 - saraspig : RT @litaslife_026: qui per dire che mi manca l'eleganza senza precedenti di michelle hunziker su quel palco?? #Sanremo2021 -