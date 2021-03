“Mi voglio sotterrare!”. Tommaso Zorzi, che imbarazzo con Francesco Oppini. La diretta social non va come immaginato e i fan si scatenano (Di venerdì 5 marzo 2021) Tommaso Zorzi è grande protagonista in queste ore sui social network. Nelle ultime ore aveva fatto una considerazione sul fatto che è ormai single da diverso tempo ed ha detto che vorrebbe cambiare al più presto questa situazione: “Comunque io non posso continuare a essere single come la me…a. Non si può, bisogna risolvere questa questione”. Poi su Francesco Oppini aveva detto: “Detto questo sto guarendo perché è da almeno sei ore che non nomino Francesco Oppini”. Nell’appuntamento di ‘Verissimo’ che sarà mandato in onda sabato 6 marzo, l’influencer ha anche parlato di Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: Tommaso si è detto deluso da alcune affermazioni e gesti fatte dalle ex concorrenti nei suoi confronti. Una volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)è grande protagonista in queste ore suinetwork. Nelle ultime ore aveva fatto una considerazione sul fatto che è ormai single da diverso tempo ed ha detto che vorrebbe cambiare al più presto questa situazione: “Comunque io non posso continuare a essere singlela me…a. Non si può, bisogna risolvere questa questione”. Poi suaveva detto: “Detto questo sto guarendo perché è da almeno sei ore che non nomino”. Nell’appuntamento di ‘Verissimo’ che sarà mandato in onda sabato 6 marzo, l’influencer ha anche parlato di Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria:si è detto deluso da alcune affermazioni e gesti fatte dalle ex concorrenti nei suoi confronti. Una volta ...

itsmefederef : Ho guardato il pilot di breaking bad con mio padre mi voglio sotterrare non mi ricordavo ci fossero quelle scene di se550 - mangio_oreos : RT @TAEGlNI: ho davvero detto alla prof che pascoli non scopava perché gli venivano in mente i parenti morti e quindi gli scendeva si l'ho… - laraxshe : domani sarà una di quelle giornate ansiogene per la scuola che mi voglio sotterrare ora e per sempre - untilthelastpe1 : @GagaGurlxo 'tra l'altro c'è Cristina collegata, la vogliamo salutare?' 'ah ecco, salutiamo Cristina, mi ci vorrebb… - yunhoryson : voglio farmi sotterrare con questa fancam e questo yunho in questo outfit. grazie. -