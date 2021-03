Meteo prossima settimana | la primavera cambia volto Ecco l’evoluzione

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il passaggio frontale a carattere freddo, atteso nel corso del weekend, non sarà solo una breve parentesi ma aprirà una svolta che avrà ripercussioni sulatteso nella nuova. L’anticiclone, emigrato verso il Nord Atlantico, sarà assente dalla scena euro-mediterranea. Una lacuna ciclonica resterà attiva sul Mediterraneo Centro-Occidentale, a seguito del veloce impulso perturbato del weekend. Ci saranno quindi i presupposti per l’arrivo di nuovi ammassi perturbati dall’Europa Occidentale verso l’Italia, sospinti da umide correnti oceaniche. Fasepiù turbolenta nella nuovaL’Italia si troverà quindi esposta ad un flusso di correnti mediamente occidentali, lungo il quale transiteranno più fronti che punteranno anche l’Italia. Ci saranno quindi nuove fasi instabili, con precipitazioni più ...

Da lunedì 8 marzo Cielo irregolarmente nuvoloso, ma nessuna perturbazione organizzata in vista per l'inizio dellasettimana. Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/_...Sembrerebbe dunque profilarsi un ricompattamento del Vortice Polare sul quadrante Europeo nella seconda parte dellasettimana. Tuttavia rinviamo i dettagli ai prossimi editoriali, ...Le ultime tendenze per la prossima settimana. SITUAZIONE. Dopo il veloce fronte freddo che nel weekend avrà attraversato l'Italia sull'Europa occidentale rimarrà attiva una saccatura di bassa pression ...Meteo, tornano pioggia e vento nel fine settimana del 6 e 7 marzo. Temperature in lieve calo ma ancora nelle medie stagionali. Forti raffiche di vento soprattutto in Irpinia e in Cilento, dove arriver ...