METEO Italia. Weekend freddo, instabile. Le novità della prossima settimana (Di venerdì 5 marzo 2021) METEO SINO AL 12 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Non c'è più l'anticiclone, dopo il lungo dominio che ha segnato l'ultima parte di febbraio e l' inizio di marzo. La primavera sembrava esplosa con troppo anticipo non solo in Italia, ma anche su parte d'Europa. Ora, puntualmente, la stagione primaverile fa dietrofront, per la discesa di un fronte freddo sospinto da correnti d'aria d'origine artica. Quest'incursione fredda è favorita dalla contestuale ritirata verso ovest dell'anticiclone, i cui massimi si sono trasferiti tra Isole Britanniche e Islanda. L'aria fredda non trova quindi ostacoli per raggiungere l'Europa Centrale e addossarsi all'Arco Alpino, imprimendo un netto cambiamento al volto finora stabile di quest'inizio marzo. Parte di quest'aria fredda si appresta a dilagare verso l'Italia determinando un ...

