Meteo – Il ciclone prova a organizzare il colpo di cosa dell’inverno: ma marzo non ci sta (Di venerdì 5 marzo 2021) Sottostare al diktat dell’Alta Pressione? No grazie. Sembra essere questa la risposta di marzo all’idea di un regime anticiclonico persistente. I cambiamenti Meteo potrebbero intervenire a metà mese, giorno più giorno meno, un cambiamento che viene fiutato dai modelli previsionali ma che ovviamente – considerando la distanza temporale – andrà ampiamente confutato da ulteriori elementi. Le Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Sottostare al diktat dell’Alta Pressione? No grazie. Sembra essere questa la risposta diall’idea di un regime anticiclonico persistente. I cambiamentipotrebbero intervenire a metà mese, giorno più giorno meno, un cambiamento che viene fiutato dai modelli previsionali ma che ovviamente – considerando la distanza temporale – andrà ampiamente confutato da ulteriori elementi. Le

ItalyinParis : ??Nuova Caledonia. Allerta meteo ciclone #NIRAN da venerdi 5 marzo ore 20?? - ilmeteoit : #AUSTRALIA flagellata dalla #Tempesta #Tropicale #NIRAN - 3BMeteo : Brutta notizia #meteo: #allertameteo in Nuova Caledonia - Australia per #Niran - infoitinterno : Meteo domani domenica 28 febbraio: il ciclone perde forza, temperature in calo -