Meloni presenta il piano vaccinale. «Oggi stesso sarà sul tavolo del commissario e del ministro» (Di venerdì 5 marzo 2021) Giorgia Meloni torna a puntare i riflettori sulla drammatica campagna vaccinale italiana. E sulle responsabilità dell'Unione europea sui ritardi degli approvvigionamenti. "Bisogna fare i conti con il fatto che siamo di fronte a un clamoroso fallimento di Bruxelles. "Rappresenta il più grande fallimento dell'Europa dalla fine della Carta di Roma nel 1957. L'Ue è partita tardi e si è mossa malissimo. Ora Draghi cambi rotta". Così la leader di Fratelli d'Italia nel corso di un affollato incontro con la stampa. Nei locali della Fondazione Alleanza nazionale. Insieme alla Meloni erano presenti Marcello Gemmato, del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia. La parlamentare Maria Teresa Bellucci. Che ha dato un contributo importante alla stesura del piano vaccinale 'alternativo'.

