Meghan Markle dichiara guerra alla Royal Family

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il countdown è iniziato. Tra una manciata di giorni – il 7 marzo, per l’esattezza – andrà in onda sulla CBS la tanto famigerata intervista di Oprah Winfrey ae al principe Harry. Un’intervista molto attesa, che rischia di far perdere il sonnoRegina Elisabetta e far tremare l’intera, spietata contro i Windsor Se fino a poche ore fa, però, c’era ancora la speranza che i Duchi del Sussex avessero scelto di usare toni moderati verso i Windsor, con la diffusione su ITV, ieri pomeriggio, di una clip dello show, è arrivata la conferma del contrario.

accuse gravi, nuova polemica a Corte. Non si placa la tensione tra la moglie del Principe Harry ed il Palazzo Reale. Sembra che proprio in questi giorni, la Duchessa del Sussex abbia puntato il dito contro Buckingham Palace, accusando la Royal Family di "diffondere falsità" su di lei e sul marito. Continua a far discutere, prima ancora della messa in onda negli Stati Uniti, l'intervista che il principe Harry e la consorte Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Buckingham Palace ha manifestato la sua preoccupazione e ha assicurato che indagherà. Mancano davvero pochi giorni all'intervista di Meghan Markle e il principe Harry rilasciata a Oprah Winfrey, che verrà trasmessa.