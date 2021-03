Mediobanca | Bolloré scende al 2 | 1% | “Persa influenza significativa”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Vincent“ha perso un’innella seconda metà del 2020?. È quanto scritto nel comunicato sui conti 2020 dello stesso gruppo francese. Rispetto agli ultimi aggiornamenti, che lo davano poco sotto il 2,8%, è continuata la vendita delle azioni all’inizio di quest’anno, che hanno portato are a febbraio poco sopra il 2,1%. Il contributo al risultato netto arrivato dalle società non operative è ammontato a -32 milioni di euro nel 2020, rispetto a un dato positivo per 98 milioni di euro nel 2019, e a pesare è stata soprattutto. Dalla quota nella banca milanese è arrivato un contributo negativo per 172 milioni di euro corrispondenti al calo dei prezzi in Borsa, compensato a livello di risultato finanziario da un profitto ...