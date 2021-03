Mattarella firma il decreto legge per il rinvio delle elezioni amministrative: “Quadro epidemiologico grave su tutto il territorio” (Di venerdì 5 marzo 2021) È arrivata la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul decreto legge che stabilisce il rinvio delle elezioni amministrative a causa dell’emergenza coronavirus, secondo quanto si apprende dal Quirinale. Nella bozza del testo recante “disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021” si prevedeva che le elezioni si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il testo riguarda le Comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Il decreto dispone il rinvio a causa “del permanere del Quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) È arrivata ladel presidente della Repubblica, Sergio, sulche stabilisce ila causa dell’emergenza coronavirus, secondo quanto si apprende dal Quirinale. Nella bozza del testo recante “disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021” si prevedeva che lesi terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il testo riguarda le Comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Ildispone ila causa “del permanere delda Covid-19 diffusamente ...

