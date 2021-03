Matilde Gioli ed il dramma della morte del padre Stefano Lojacono (Di venerdì 5 marzo 2021) Matilde Gioli stasera sarà tra gli ospiti della quarta serata del Festival Di Sanremo dove interverrà con Alessandra Amoroso. L’attrice e la cantante si esibiranno in un momento dedicato ai lavoratori dello spettacolo commentato così dall’artista poche ore fa Finalmente il giorno è arrivato. Stasera salirò sul palco di Sanremo con la mia amata @amorosoof. Punteremo il faro su tutti i lavoratori dello spettacolo che in questi mesi sono rimasti troppo nell’ombra. Grazie Ale per aver scelto la mia voce, insieme alla tua, per far sentire la loro ”Mi chiamo Matilde Gioli e nella vita faccio l’attrice.” La Gioli ha dovuto affrontare un grande lutto. In una lunga intervista del settimanale “Confidenze” l’attrice ha raccontato come ha vissuto la perdita dell’amato padre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)stasera sarà tra gli ospitiquarta serata del Festival Di Sanremo dove interverrà con Alessandra Amoroso. L’attrice e la cantante si esibiranno in un momento dedicato ai lavoratori dello spettacolo commentato così dall’artista poche ore fa Finalmente il giorno è arrivato. Stasera salirò sul palco di Sanremo con la mia amata @amorosoof. Punteremo il faro su tutti i lavoratori dello spettacolo che in questi mesi sono rimasti troppo nell’ombra. Grazie Ale per aver scelto la mia voce, insieme alla tua, per far sentire la loro ”Mi chiamoe nella vita faccio l’attrice.” Laha dovuto affrontare un grande lutto. In una lunga intervista del settimanale “Confidenze” l’attrice ha raccontato come ha vissuto la perdita dell’amato...

