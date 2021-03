Masterchef Italia, ecco chi è il vincitore della decima edizione: il momento della proclamazione – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo una finale all’ultimo piatto Masterchef Italia ha incoronato il vincitore della decima edizione: è Francesco Aquila. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese ma residente a Bellaria-Igea Marina, in Romagna, ha convinto i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menù basato sul “passato, il presente e il futuro”. A sfidarlo nel cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, la 22enne romana Irene Volpe e il 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara, Antonio Colasanto. La sfida finale è risultata equilibratissima e avvincente, ma Aquila, così è stato chiamato il concorrente fin dalle prime puntate, è riuscito a sorprendere i giudici con i piatti portati in tavola, dove ha dimostrato tutto l’amore per le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo una finale all’ultimo piattoha incoronato il: è Francesco Aquila. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese ma residente a Bellaria-Igea Marina, in Romagna, ha convinto i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menù basato sul “passato, il presente e il futuro”. A sfidarlo nel cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, la 22enne romana Irene Volpe e il 25enne dottorando in chimica alimentare di Novara, Antonio Colasanto. La sfida finale è risultata equilibratissima e avvincente, ma Aquila, così è stato chiamato il concorrente fin dalle prime puntate, è riuscito a sorprendere i giudici con i piatti portati in tavola, dove ha dimostrato tutto l’amore per le sue ...

