MasterChef Italia 10, la finale: chi ha vinto (Di venerdì 5 marzo 2021) Che cosa è accaduto durante la puntata di MasterChef Italia 10 di giovedì 4 marzo 2021? Quali prove hanno dovuto sostenere gli aspiranti chef e chi di loro non ha convinto, ha dovuto togliersi il grembiule e lasciare la cucina di MasterChef? Il finalista di questa edizione è… Aquila. MasterChef Italia 10 è arrivato al termine e la sua cucina ha chiuso i battenti. Nella puntata del cooking show Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) Che cosa è accaduto durante la puntata di10 di giovedì 4 marzo 2021? Quali prove hanno dovuto sostenere gli aspiranti chef e chi di loro non ha con, ha dovuto togliersi il grembiule e lasciare la cucina di? Il finalista di questa edizione è… Aquila.10 è arrivato al termine e la sua cucina ha chiuso i battenti. Nella puntata del cooking show Articolo completo: dal blog SoloDonna

MasterChef_it : Non stiamo piangendo, ci è solo entrato uno Zio Bricco impestato nell'occhio ???????????? Aquila è il vincitore di Maste… - _giovanna______ : RT @MasterChef_it: Non stiamo piangendo, ci è solo entrato uno Zio Bricco impestato nell'occhio ???????????? Aquila è il vincitore di MasterChef… - Bananas_Italia : RT @MasterChef_it: ZIO BRICCOOOOOO, il vincitore di MasterChef 10 è Aquila! ???????? #MasterChefIt - LaStampa : Aquila supera Antonio e Irene: è lui il decimo MasterChef d’Italia - Jessthesohodoll : RT @MasterChef_it: Non stiamo piangendo, ci è solo entrato uno Zio Bricco impestato nell'occhio ???????????? Aquila è il vincitore di MasterChef… -