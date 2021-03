Massima allerta a Boltiere per il Coronavirus (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di ieri il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana emanando l’ordinanza numero 714 ha stabilito il passaggio di tutta la regione in zona arancione rafforzato. Tale ordinanza è valida da oggi 5 marzo fino a domenica 14 marzo. Con la zona arancione rafforzato, le scuole a partire dall’infanzia, sospendono la loro attività in presenza. Potranno garantire la loro attività solamente attraverso la didattica a distanza. Restano invece aperti gli asili nido. Oltre alla sospensione delle attività didattiche, con il passaggio alla nuova zona, non è più consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, le cosiddette seconde case. Nelle attività al dettaglio sarà possibile l’accesso ad un solo membro per nucleo famigliare, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone. Non è consentito, poi, l’utilizzo di aree attrezzate per gioco e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di ieri il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana emanando l’ordinanza numero 714 ha stabilito il passaggio di tutta la regione in zona arancione rafforzato. Tale ordinanza è valida da oggi 5 marzo fino a domenica 14 marzo. Con la zona arancione rafforzato, le scuole a partire dall’infanzia, sospendono la loro attività in presenza. Potranno garantire la loro attività solamente attraverso la didattica a distanza. Restano invece aperti gli asili nido. Oltre alla sospensione delle attività didattiche, con il passaggio alla nuova zona, non è più consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, le cosiddette seconde case. Nelle attività al dettaglio sarà possibile l’accesso ad un solo membro per nucleo famigliare, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone. Non è consentito, poi, l’utilizzo di aree attrezzate per gioco e ...

