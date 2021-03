Massari: «Mai subordinato gli sbarchi ai ricollocamenti» (Di sabato 6 marzo 2021) «Non ho mai pensato di subordinare gli sbarchi ai ricollocamenti dei migranti» spiega l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell’Italia nell’Unione europea. Il diplomatico parla a Catania nel corso dell’udienza preliminare sul caso Gregoretti che vede il leader Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per aver ritardato, nel luglio del 2019, lo sbarco di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera. Giunto ormai alla quinta udienza, il procedimento si avvia verso la conclusione. Per il 10 e 23 aprile è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 marzo 2021) «Non ho mai pensato di subordinare gliaidei migranti» spiega l’ambasciatore Maurizio, rappresentante permanente dell’Italia nell’Unione europea. Il diplomatico parla a Catania nel corso dell’udienza preliminare sul caso Gregoretti che vede il leader Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per aver ritardato, nel luglio del 2019, lo sbarco di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera. Giunto ormai alla quinta udienza, il procedimento si avvia verso la conclusione. Per il 10 e 23 aprile è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

