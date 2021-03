Marsiglia: uomo tenta di entrare armato in una scuola ebraica, bloccato dalla Polizia (Di venerdì 5 marzo 2021) La Francia torna a vivere l’incubo attentati: un uomo ha tentato di introdursi in una scuola ebraica di Marsiglia ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia La Francia torna a vivere la paura di un attentato. Come riporta “Tgcom24”, un uomo armato ha tentato di penetrare in una scuola ebraica della città di Marsiglia. Stando alle ultime informazioni in arrivo dalle fonti locali, si tratta di un soggetto armato di coltello e respinto dagli agenti di sicurezza della scuola Yavné. Dopo una iniziale fuga in un negozio di alimentari kosher, gli agenti hanno poi bloccato ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) La Francia torna a vivere l’incubo atti: unhato di introdursi in unadima è statodagli agenti dellaLa Francia torna a vivere la paura di un atto. Come riporta “Tgcom24”, unhato di penetrare in unadella città di. Stando alle ultime informazioni in arrivo dalle fonti locali, si tratta di un soggettodi coltello e respinto dagli agenti di sicurezza dellaYavné. Dopo una iniziale fuga in un negozio di alimentari kosher, gli agenti hanno poi...

