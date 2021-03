Marionette cinesi | bellissima avventura La mostra al Museo del Burattino

(Di venerdì 5 marzo 2021) Presentata «Viaggio in Occidente»,che espone per la prima volta la Collezione Pasotti con interventi di Regione, Provincia, dell’Istituto Confucio dell’Università di Milano. Ma per ora non si può visitare.

Il Museo del Burattino di via Tasso, al quarto piano del Palazzo della Provincia, riapre il pubblico. Anzi, avrebbe dovuto riaprire: non essendo più in zona gialla, sarà necessario aspettare l'......Domani, giovedì 4 marzo, il Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini, alle ore 11:00, sarà al Museo del Burattino di Bergamo, c/o ...Museo del burattino e Fondazione Benedetto Ravasio sono felici di annunciare la presentazione in anteprima della mostra "Viaggio in Occidente - Marionette e Burattini della tradizione cinese nella ...