Mario Sconcerti sul ritorno in panchina di Allegri: “Vuole tornare protagonista con un grande club. Roma? Ho la mia idea” (Di sabato 6 marzo 2021) Massimiliano Allegri dopo gli anni pieni di successi alla guida della Juventus si è preso un paio di anni di riposo.VIDEO, Allegri, Sarri, Spalletti, Mazzarri: le novità sul mercato degli allenatoriAdesso sembra però avere voglia di tornare ad allenare un club forte che possa lottare per dei traguardi ambiziosi. Nelle scorse settimane dopo il litigio tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, il tecnico livornese sembrava vicino alla panchina giallorossa, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Il noto giornalista Mario Sconcerti si è espresso su Allegri durante delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TeleRadioStereo.Sconcerti è convinto che l'ex tecnico di Milan e Cagliari voglia tornare ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Massimilianodopo gli anni pieni di successi alla guida della Juventus si è preso un paio di anni di riposo.VIDEO,, Sarri, Spalletti, Mazzarri: le novità sul mercato degli allenatoriAdesso sembra però avere voglia diad allenare unforte che possa lottare per dei traguardi ambiziosi. Nelle scorse settimane dopo il litigio tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, il tecnico livornese sembrava vicino allagiallorossa, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Il noto giornalistasi è espresso sudurante delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TeleRadioStereo.è convinto che l'ex tecnico di Milan e Cagliari voglia...

Mediagol : Mario Sconcerti sul ritorno in panchina di Allegri: 'Vuole tornare protagonista con un grande club. Roma? Ho la mia… - sportli26181512 : TMW RADIO - Sconcerti: 'Se l'Inter batte l'Atalanta fa un favore al Milan': Per parlare dei temi della Serie A a Ma… - pieromilano1 : @Bubu_Inter fai un sommario sui commenti degli altri? stai diventando sempre di più il mario sconcerti di twitter.. - sportface2016 : #Ibrahimovic a #Sanremo, il duro commento di Mario Sconcerti sul #Milan - mr_kubra : RT @GoalItalia: Mario Sconcerti durissimo col Milan: 'Una grande società non guarda la propria squadra allontanarsi dal campionato mentre i… -