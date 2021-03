Maria Teresa Ruta su Zorzi: “Non ci siamo più sentiti”. Intanto pensa alle nozze sub (Di venerdì 5 marzo 2021) Maria Teresa Ruta parla del suo rapporto con Tommaso Zorzi e poi racconta del matrimonio sub Maria Teresa Ruta a ‘Pomeriggio 5‘ ha raccontato del suo ritorno alla vita reale, dopo i cinque mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip. Ad un passo dalla finale però dopo la nomination, la 22esima ricevuta, la donna ha dovuto lasciare la casa. Barbara D’Urso in studio ha mostrato un video su Tommaso Zorzi e il suo di ritorno alla vita reale dopo la vittoria al Gf Vip. Poi ha chiesto a Maria Teresa del loro rapporto d’amicizia. La giornalista ha spiegato che si sono allontanati, dopo i mesi d’amicizia nel loft di Cinecittà. Tutta colpa della nomination fatta da Zorzi che ha portato poi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021)parla del suo rapporto con Tommasoe poi racconta del matrimonio suba ‘Pomeriggio 5‘ ha raccontato del suo ritorno alla vita reale, dopo i cinque mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip. Ad un passo dalla finale però dopo la nomination, la 22esima ricevuta, la donna ha dovuto lasciare la casa. Barbara D’Urso in studio ha mostrato un video su Tommasoe il suo di ritorno alla vita reale dopo la vittoria al Gf Vip. Poi ha chiesto adel loro rapporto d’amicizia. La giornalista ha spiegato che si sono allontanati, dopo i mesi d’amicizia nel loft di Cinecittà. Tutta colpa della nomination fatta dache ha portato poi ...

