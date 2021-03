Marchisio sindaco di Torino? Il suo sfogo social non lascia dubbi… (Di venerdì 5 marzo 2021) Probabilmente si era trattato solo di una battuta. Claudio Marchisio, evidentemente, non ha alcuna reale intenzione di candidarsi a sindaco di Torino. Nelle scorse ore diversi rumors si erano fatti avanti ipotizzando addirittura la candidatura dell'ex Principino come numero uno del capoluogo piemontese per conto del Partito Democratico. Una voce che lo stesso ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha voluto spegnere con tanto di sfogo social.Marchisio sindaco: arriva la smentitacaption id="attachment 855173" align="alignnone" width="736" Claudio Marchisio (getty images)/captionMarchisio ha voluto usare il mondo social per parlare di questi insistenti rumors che lo riguardano e ha deciso di chiudere la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) Probabilmente si era trattato solo di una battuta. Claudio, evidentemente, non ha alcuna reale intenzione di candidarsi adi. Nelle scorse ore diversi rumors si erano fatti avanti ipotizzando addirittura la candidatura dell'ex Principino come numero uno del capoluogo piemontese per conto del Partito Democratico. Una voce che lo stesso ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha voluto spegnere con tanto di: arriva la smentitacaption id="attachment 855173" align="alignnone" width="736" Claudio(getty images)/captionha voluto usare il mondoper parlare di questi insistenti rumors che lo riguardano e ha deciso di chiudere la ...

