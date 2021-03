Maradona, la sentenza: i cinque figli riconosciuti sono gli unici eredi (Di venerdì 5 marzo 2021) BUENOS AIRES (Argentina) - I cinque figli riconosciuti da Diego Armando Maradona sono gli unici eredi dei beni dell'ex campione, scomparso il 25 novembre scorso : lo ha stabilito un tribunale ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021) BUENOS AIRES (Argentina) - Ida Diego Armandoglidei beni dell'ex campione, scomparso il 25 novembre scorso : lo ha stabilito un tribunale ...

