Mara Venier: la nonna che tutti vorrebbero, i fan si commuovono VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Mara Venier è una nonna meravigliosa, ma come rendere felice suo nipote? Su Instagram pubblica un VIDEO divertente tutti la conoscono per la sua bravura e il suo talento in televisione. Tra una risata e l’altra, Mara Venier sa come conquistare gli italiani che da anni la seguono su Rai 1 alla guida di Domenica L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021)è unameravigliosa, ma come rendere felice suo nipote? Su Instagram pubblica undivertentela conoscono per la sua bravura e il suo talento in televisione. Tra una risata e l’altra,sa come conquistare gli italiani che da anni la seguono su Rai 1 alla guida di Domenica L'articolo proviene da YesLife.it.

matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - mmartilivess : RT @ToniaPeluso: Dispiace tantissimo per Simona Ventura che sarà assente. L’unico modo per risollevarci è invitare Alba Parietti, Valeria M… - Luca_zone : RT @ToniaPeluso: Dispiace tantissimo per Simona Ventura che sarà assente. L’unico modo per risollevarci è invitare Alba Parietti, Valeria M… - darveyfeels_ : RT @ToniaPeluso: Dispiace tantissimo per Simona Ventura che sarà assente. L’unico modo per risollevarci è invitare Alba Parietti, Valeria M… - CamixLipa : RT @ToniaPeluso: Dispiace tantissimo per Simona Ventura che sarà assente. L’unico modo per risollevarci è invitare Alba Parietti, Valeria M… -