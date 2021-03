Manzano | somministravano bevande e alcolici in un capannone dismesso

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 marzo 2021) Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli hanno nei giorni scorsi accertato e sanzionato una violazione di abusiva somministrazione died alimenti posta in essere in unindustrialesito in Comune di. L’attività, completamente abusiva, in quanto sprovvista di autorizzazione o SCIA, comporta una sanzione da 1500 a 15000 euro più, naturalmente, il divieto di prosecuzione della stessa. L’accertamento è scaturito a seguito di un intervento degli agenti del Commissariato, con l’ausilio di quelli del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”. In tale circostanza, è apparso subito chiaro come parte dell’immobile fosse stato adibito giustappunto a locale di somministrazione die alimenti a titolo oneroso. Erano predisposti infatti ...