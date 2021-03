Manuel Agnelli e la malattia: “Mi ha segnato…” (Di venerdì 5 marzo 2021) Manuel Agnelli è un cantante italiano molto conosciuto ed apprezzato. Fa parte degli Aferhours ed è stato sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Ha duettato infatti con i Maneskin durante la serata dedicata alle cover. La sua carriera è iniziata nel 1985 e prima degli Afterhours ha lavorato con i The Twilight Singers. Manuel Agnelli malattia Manuel Agnelli è nato il 13 Marzo del 1966 ed oggi ha 54 anni. La sua città di nascita è Milano ed il cantante è rimasto molto scottato, qualche tempo fa a causa della malattia del padre. Proprio durante la registrazione dell’ultimo album del suo gruppo musicale, gli Afterhours, l’artista ha dovuto superare la morte del padre. Si è sentito molto amareggiato a causa di una malattia che ... Leggi su giornal (Di venerdì 5 marzo 2021)è un cantante italiano molto conosciuto ed apprezzato. Fa parte degli Aferhours ed è stato sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Ha duettato infatti con i Maneskin durante la serata dedicata alle cover. La sua carriera è iniziata nel 1985 e prima degli Afterhours ha lavorato con i The Twilight Singers.è nato il 13 Marzo del 1966 ed oggi ha 54 anni. La sua città di nascita è Milano ed il cantante è rimasto molto scottato, qualche tempo fa a causa delladel padre. Proprio durante la registrazione dell’ultimo album del suo gruppo musicale, gli Afterhours, l’artista ha dovuto superare la morte del padre. Si è sentito molto amareggiato a causa di unache ...

