Mantova | prof negazionista multato | “Mascherine obbligatorie sono come le leggi razziali | non le indosso”

Un professore di un liceo di Mantova è stato multato dai carabinieri dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina nei luoghi comuni della scuola in cui insegna. Protagonista della vicenda è Mauro Mortara, docente di Storia e Filosofia al liceo delle Scienze applicate "Enrico Fermi", che aveva paragonato l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione alle leggi razziali del Ventennio fascista. Il professore è stato multato nei giorni scorsi dai carabinieri su richiesta della preside dell'Istituto, Marianna Pavesi, perché non aveva indossato la mascherina in modo reiterato nei luoghi comuni della struttura. Il docente, arrivato quest'anno nella scuola, non usava il dispositivo di protezione individuale, il cui utilizzo è obbligatorio a causa della pandemia di ...

