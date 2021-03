Maneskin: “La nostra canzone è una dichiarazione d’intenti” (Di venerdì 5 marzo 2021) La band è in gara con “Zitti e Buoni” I Maneskin (Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan), gruppo uscito dal talent Sky di X Factor sono in gara per la prima volta a Sanremo 2021. Il gruppo, che si è esibito ieri, 4 marzo, con Manuel Agnelli partecipa con la canzone “Zitti e Buoni”. La band in queste prime serate ha dimostrato di avere piena padronanza di un palco così e di non temere un contesto del genere: “X Factor”, anche se precisano è diverso perché questo è un evento, ha fatto scuola. “Zitti e Buoni” che è uno dei brani più ascoltati è una “dichiarazione d’intenti, noi siamo una band che ha studiato negli ultimi anni per avere un sound e una identità riconoscibile – spiegano – e una volta arrivati a questa maturazione noi diciamo, noi siamo questi, questa è la nostra musica, strada e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) La band è in gara con “Zitti e Buoni” I(Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan), gruppo uscito dal talent Sky di X Factor sono in gara per la prima volta a Sanremo 2021. Il gruppo, che si è esibito ieri, 4 marzo, con Manuel Agnelli partecipa con la“Zitti e Buoni”. La band in queste prime serate ha dimostrato di avere piena padronanza di un palco così e di non temere un contesto del genere: “X Factor”, anche se precisano è diverso perché questo è un evento, ha fatto scuola. “Zitti e Buoni” che è uno dei brani più ascoltati è una “, noi siamo una band che ha studiato negli ultimi anni per avere un sound e una identità riconoscibile – spiegano – e una volta arrivati a questa maturazione noi diciamo, noi siamo questi, questa è lamusica, strada e ...

