"Mamma sto male" e poi sviene. La raccolta fondi per Alessia, in coma per emorragia cerebrale (Di venerdì 5 marzo 2021). Alessia Cammozzo si è sentita male il giorno del suo 22esimo compleanno: da allora, la ragazza è in stato vegetativo a causa di un'emorragia cerebrale. La giovane non è cosciente ormai da un anno e mezzo e con la scadenza dei termini per la riabilitazione, la zia ha lanciato una raccolta fondi per permetterle di avere assistenza medica tra le mura di casa. Un fortissimo mal di testa le ha fatto chiedere l'aiuto della madre prima di perdere i sensi all'improvviso in una giornata come tante dei suoi 22 anni. O meglio, quella non era una giornata come tante: era il giorno del suo compleanno quando Alessia ha perso i sensi, risvegliandosi solo per sussurrare la frase "Mamma, sto tanto male". Subito dopo la corsa in ospedale, ...

